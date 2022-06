Flor de la Ve se enojó y cortó abruptamente un móvil con Adriana Chaumont: "Habíamos pactado algo"

Luego de que Bettina, la hija de Beatriz Salomón y Alberto Ferriols, diera detallas de la nula relación que tiene con su padre en TV. Flor de la Ve estableció contacto con Adriana Chaumont, amiga de la exvedette fallecida y madrina de Bettina, para hablar de la interna familiar. Pero la negativa de la invitada a hablar hizo que la conductora corte intempestivamente el móvil con Intrusos.

La intención de Flor de la Ve fue dialogar con Chaumont sobre la delicada denuncia de maltrato que Bettina le hizo a Ferriols y saber cómo se encontraba la joven, a pocos días de sufrir una descompensación.

FLOR DE LA VE SE ENOJÓ Y LEVANTÓ EL MÓVIL

Flor de la Ve: -¿Viste a las chicas este último fin de semana? ¿Pudiste hablar con ellas?

No puedo hablar de Bettina, no puedo hablar del caso...", dijo Adriana en Intrusos. G-plus

Adriana Chaumont: -A Bettina no la veo desde Pascuas, que fui a visitarlas. A Noelia sí, la vi. Pero Bettina me mandó un mensaje diciéndome que por favor no hable de ella, y voy a respetar su pedido.

Pablo Layús: -¿Cómo está el caso (con Ferriols)? ¿Tenés conocimiento?

Flor: -Bueno, gracias, Adriana. Te mando un beso enorme. No te quiero poner en un compromiso. No podemos hablar con alguien que no puede hablar. Habíamos pactado algo, sabía de lo que íbamos hablar. Así que hablemos nosotros.

Adriana: -No, no puedo hablar de Bettina, no puedo hablar del caso... Ella está hermosa, la quiero mucho, pero es lo único que puedo decir de ella. Me gustó verla bien…

Flor: -Bueno, gracias, Adriana. Te mando un beso enorme. No te quiero poner en un compromiso. No podemos hablar con alguien que no puede hablar. Habíamos pactado algo, sabía de lo que íbamos hablar. Así que hablemos nosotros.