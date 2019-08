Finalmente Pampita y Florencia de la Ve tuvieron un cara a cara tras la polémica que se armó cuando la jurado le dijo a la capocómica que necesitaba un “machote” para su coreografía. El intercambio tuvo durísimas palabras de ambas.

“Fueron muy incómodos estos días. Primero por la cantidad de tiempo que se extendió un tema, después porque yo a Flor la conozco de hace muchos años. Me llamó la atención que no me respondiera un mensaje que era privado y directo la mañana siguiente que pasó eso en el Bailando”, empezó diciendo la jurado.

Pampita: "Hubo un aprovechamiento de este tema para aparecer en un montón de otros programas. La intención no fue conciliar, entender, charlar y era solo levantar el teléfono". G-plus

“Sentí que hubo un aprovechamiento de este tema para aparecer en un montón de otros programas. Si a Flor o a Gabo les importaba mi opinión o hablar conmigo, yo me había ofrecido a comunicarme con ella en privado entre nosotros. Eso no estuvo. Me parece que la intención no fue conciliar, entender, charlar y era solo levantar el teléfono”, aseguró Pampita, mientras Florencia esperaba su turno para responderle. “Gabo tuvo palabras muy hirientes y fueron intencionales, yo hablé de una coreografía y no de su vida personal o de su elección sexual”, señaló.

Flor: "La conozco desde que empezamos, desde muy chicas. Ella me invitó a su primer casamiento, ella vino al mío, estuvo en el festejo por los 10 años con Benjamín. Un mensaje directo de Instagram me parece una cosa totalmente impersonalizada". G-plus

Florencia no se quedó atrás y cuestionó el tono del mensaje que le envió: “Yo a Carolina la conozco desde que empezamos, desde muy chicas. Ella me invitó a su primer casamiento, ella vino al mío, estuvo en el festejo por los 10 años con Benjamín. Nos conocemos mucho, mucho. Quizás un mensaje directo de Instagram me parece una cosa totalmente impersonalizada. Me suena a eso”, lanzó la actriz.

Florencia: "No te contesté porque tu mensaje me pareció impersonal, extremadamente frío y esa Carolina que me mandó un mensaje en Instagram no la conozco, la que yo conocí antes, no es la misma". G-plus

“Quizás puedan pensar muchos que yo perdí el humor, me importa muy poco. Necesito que la gente tome conciencia de un montón de cosas que tienen que ver con la tolerancia, el respeto y la igualdad”, señaló enfática la conductora de Flor de tarde. “No me cayó bien que vos digas que yo necesito dos machotes para verme más femenina, tenés que ponerte en mi lugar”, aseveró.

Pero la modelo la cruzó: “Yo te llamé, esa misma mañana te mandé el mensaje. No tenía tu teléfono y siempre hablamos por Instagram. No te vas a todos los programas”, la cuestionó. Pero Florencia se mostró decepcionada: “No te contesté porque me pareció impersonal, extremadamente frío y esa Carolina que me mandó un mensaje en Instagram no la conozco, la que yo conocí antes, no es la misma”, lanzó Florencia de la Ve, filosa con Pampita.