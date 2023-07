Flor de la Ve defendió contundente a La Negra Vernaci tras la polémica en la radio: "Mucha hipocresía"

Flor de la Ve analizó en Intrusos el polémico video de La Negra Vernaci revoleando sus auriculares y gritando en su programa, apuntando especialmente contra los productores.

En este contexto, Flor defendió a La Negra, una de las figuras de Radio Pop, remarcando que en la televisión hay "muchísima hipocresía". Además, dijo que siente que la están usando como "chivo expiatorio".

"Para mí hay muchísima hipocresía en la televisión, muchísima, elevada al cuadrado. Y a ella la están usando de chivo expiatorio. Vos escuchás a muchísima gente que habla y levanta el dedo desde un lugar y yo digo... Hay muchos tipos de maltrato, lo vemos constantemente, y mucho que no se dice". G-plus

"Para mí hay muchísima hipocresía en la televisión, muchísima, elevada al cuadrado. Y a ella la están usando de chivo expiatorio. Vos escuchás a muchísima gente que habla y levanta el dedo desde un lugar y yo digo... Hay muchos tipos de maltrato, lo vemos constantemente, y mucho que no se dice", opinó Flor, poniéndose de su lado.

GUIDO ZÁFFORA SE MOSTRÓ EN DESACUERDO Y FLOR DE LA VE SALTÓ

Tras la defensa de Flor de la Ve a la locutora, Guido Záffora se mostró en desacuerdo con su opinión.

"Esto lo hace otro y hoy lo estamos colgando en el Obelisco. El video que se viralizó es desagradable. Yo entiendo que la Negra es la Negra y tiene su estilo, que es libre... Pero uno es libre hasta un punto. Uno no tira un auricular a un operador de radio. No está bueno revolear las cosas", afirmó, contundente.

"Yo siento una hipocresía porque claro, no se ve todo... Hay muchos con piel de cordero y no se dice. Hay algunos que no saludan a los compañeros, hay gente maleducada... Si vamos a hablar, hablemos de todo". G-plus

"Yo siento una hipocresía porque claro, no se ve todo... Hay muchos con piel de cordero y no se dice. Hay algunos que no saludan a los compañeros, hay gente maleducada... Si vamos a hablar, hablemos de todo", cerró Flor, reivindicando su postura.