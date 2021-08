Flor de la Ve cuestionó la decisión de Pampita de llevar a su beba a La Academia: "Ni se me ocurre porque estamos en plena pandemia"

Luego de la polémica que despertó que Pampita llevara a Ana, la hija que tiene con Roberto García Moritán y que nació el pasado 22 de julio, al estudio de La Academia de ShowMatch, Flor de la Ve fue muy crítica con la actitud de la modelo y no dudó en compartirla en A la tarde.

“Lo primero es como se pone el foco constantemente en el cuerpo de la mujer y cómo se ve. Porque acaba de parir y dicen ‘mirá lo divina que está’, y eso es una violencia simbólica que viven las mujeres constantemente sobre el tema del parto y la figura y hay que eliminarlo completamente”, comenzó diciendo la panelista en vivo.

“Pampita y Roberto son adultos y pueden elegir si llevar o no a la criatura al estudio. La verdad, yo no lo hubiera hecho. Ella, con el papá que estaba al lado, decidieron hacerlo y está bien pero me parece que después está el tema de sacarla”, agregó.

Más sobre este tema Pampita respondió a las críticas por llevar a Ana a La Academia: "No la quiero dejar en casa cuatro horas"

“Yo, en plena pandemia, ni siquiera se me cruza hacerlo”, cerró la artista, que es madre de Isabella y Paul, frutos de su matrimonio con Pablo Goycochea, sentando su fuerte postura ante la actitud de la modelo.