Flor de la Ve contó su antojo y se postuló para MasterChef: "Tenía ganas de hígado encebollado"

Los integrantes de Intrusos tienen la capacidad de pasar de un debate a otro en un abrir y cerrar de ojos y buena prueba de esta afirmación es lo que ocurrió este miércoles cuando Flor de la Ve quiso sacar a sus panelistas de una discusión, e inició otra.

En la presentación del ciclo de América, De la Ve trajo a colación un nuevo cruce entre Marcela Tinayre y el Negro González Oro, y sus panelistas comenzaron a dividirse en “teams” respecto a quién elegirían como compañeros de trabajo.

Ante una mayoría abrumadora a favor de la hija de Mirtha Legrand, Marcela Tauro preguntó “¿Ustedes trabajaron con Marcela?”, por lo que Flor de la Ve decidió tomar cartas en el asunto para evitar el desborde que genera que desde la producción le hagan señas con un cacareo de gallinas.

FLOR DE LA VE ABRIÓ LA GRIETA CULINARIA EN INTRUSOS CON UN ANTOJO DE MEDIODÍA

“Hagamos una cosa porque se está picando la mesa y yo estoy acá parada. Hagamos ‘lookete’”, propuso la conductora, y mostró el modelo que lució esta jornada. “Me fui a hacer las manos ayer, y cada vez que me siento hablo de comida porque me da hambre”, continuó.

“Y me dice ‘Ayer mi mamá me hizo hígado con cebolla’ y yo le dije ‘Pará, no me podés decir esto’”, recordó De la Ve. “Tengo un supermercado a la vuelta y le dije ‘Si no consigo hígado, vengo y te busco”, agregó.

“Yo en la cartera siempre llevo una bolsa para las compras, y encontré. Me hice un hígado con cebolla que estoy para entrar a MasterChef. No saben lo que era”, dijo Flor que le respondió a Pampito cuando la calificó de “antojadiza”.

“Soy antojadiza porque no quiero que la criatura me nazca con una mancha de hígado”, dijo Flor de la Ve que inició un debate entre sus panelistas, muchos de los cuales no probaron nunca ese plato.