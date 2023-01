Flor de la Ve celebró su primer año en Intrusos y recordó cómo empezó en los medios: "No me quiero olvidar"

Florencia de la Ve, muy emocionada, celebró al aire su primer año al frente de Intrusos, programa de América.

La conductora reveló cuáles son sus cábalas para sentirse segura en los debuts de los ciclos que lleva adelante y rememoró sus primeros pasos en los medios.

"Yo creo mucho en las energías, creo mucho en que las cosas por algo suceden. Yo les voy a contar algo, en mis debuts el blanco es como una cábala que tengo (el año pasado debutó con un vestido blanco en Intrusos), es algo que utilizo siempre".

"Yo no me acordaba que iba a cumplir un año justamente esta semana, pero ayer cuando yo estaba organizando los looks, tenía este blanco y el verde, y dije: 'Empiezo con el verde y mañana me pongo el blanco'. Ya ahí hay una casualidad", contó Flor, contenta por su presente en la TV.

FLOR DE LA VE REMEMORÓ SUS PRIMEROS PASOS EN LOS MEDIOS

En este contexto, la conductora les contó a los televidentes cómo fue que comenzó en la TV.

"Desde anoche estaba pensando que la verdad no nos tenemos que olvidar de donde venimos, yo nunca me voy a olvidar que me subí en la calle Santa Fe, con muchísima ilusión e incertidumbre como hace un año, y no sabía dónde iba a parar mi vida y hoy estoy acá".

"No me quiero olvidar de eso porque es parte de mi historia, es lo que me formó y es lo que soy. Les agradezco a ustedes, a mis compañeros que me acompañan, a la gerencia, a los que me eligieron por la confianza", cerró, emocionada y agradecida.