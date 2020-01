Flor Torrente, ¿separada de Nacho Saraceni por una infidelidad?: "Le llegó una foto de él con una bailarina"

El año pasado Flor Torrente (31) se animó al Súper Bailando, certamen en el que se destacó en su rol de bailarina. Lo que no imaginó la actriz fue que nacería el amor con su compañero de certamen, el bailarín Nacho Saraceni.

"Te amo", le dijo el joven a Flor en una de las últimas galas, exponiendo ante la audiencia de ShowMatch sus sentimientos y confirmando el incipiente noviazgo.

Sin embargo, Ángel de Brito contó hoy en Los Ángeles de la Mañana que la relación amorosa habría llegado a su final. "Entre Flor Torrente y Nacho Saraceni pasó algo. Se pudrió todo. No sé si decirle infidelidad porque ellos tampoco dijeron que estaban de novios, pero parece que el bailarín de Lourdes en la obra Únicas iba a viajar a Carlos Paz y el viaje se suspendió porque a Flor le llegó una foto en la que se veía al bailarín con una tal Macarena, otra bailarina", dijo el conductor, exponiendo el hecho que habría enfurecido a la actriz, quien actualmente está haciendo temporada teatral en Córdoba.

Atenta a la versión, Sánchez quiso saber más, dado que la vio a Torrente acompañando a Saraceni en los ensayos de Únicas, y le preguntó a Ángel: "¿El material que le llegó es actual?". Y el periodista contestó: "Le llegó un material, no sé si es actual. Pero Flor Torrente le suspendió el viaje".

Con la explosiva información replicándose, Lourdes contó que se contactó por WhastApp con el bailarín para saber si terminó su vínculo con la actriz, y él le respondió sin dar detalles: "Yo le escribí a Nachito, y él me puso 'no, nada que ver'. Después no me contestó más".