Flor Torrente recordó una insólita noticia falsa en la que se vio involucrada: "Una revista me borró pelo y dijeron que tenía alopecia"

Famosa desde la cuna por ser la hija de Araceli González, Flor Torrente recordó noticias que protagonizó involuntariamente y reparó en un insólito invento de la prensa. "Dijeron que tenía alopecia", dijo la actriz en Debo decir.

"Me inventaron de todo: embarazo, separación, romances, vínculos, parejas", comenzó enumerando Torrente en el programa que conduce Luis Novaresio.

Sin embargo, Flor reparó en una mala jugada de la prensa que le llamó mucho la atención y la llevó a salir a aclarar los tantos: "Inventaron que tenía alopecia".

"Una revista borró un pedazo de mi pelo y dijo que tenía alopecia. Entonces, la gente me empezó a escribir '¿dónde fuiste?'". G-plus

"¿Qué?", reaccionó el conductor de América. Y la actriz contestó: "Sí, una revista borró un pedazo de mi pelo y dijo que tenía alopecia. Entonces, la gente me empezó a escribir '¿dónde fuiste?'".

Evocando el episodio retro, Flor Torrente concluyó: "Tuve que armar un tweet aclarando que no tenía el problema".

FLOR TORRENTE SALIÓ AL CRUCE DE UN FALSO RUMOR DE EMBARAZO

A principio de año, Flor Torrente aclaró en redes sociales que no estaba esperando un hijo con Guido Iannaccio, su actual pareja, ante una ola de comentarios apuntados a su figura.

"Buen día, seres de luz, no estoy embarazada. Si tengo panza, es de pan dulce, de morfar como un 'chochán', de felicidad, de alegría. Porque me dejan a cada instante todos estos mensajes '¿estás embarazada?', '¿tenés panza?'. No, es panza de felicidad, se las presento", aclaró Flor, en esa oportunidad en Instagram Stories.