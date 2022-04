Flor Peña reveló si Érica Rivas será reemplazada en Casados con Hijos tras su polémica desvinculación: "Vamos a estar nosotros"

Finalmente, Casados con Hijos desembarcará en el teatro en 2023, luego de que la pandemia impidiera el estreno en 2020. Y Florencia Peña confirmó con contundencia que Érica Rivas no será de la partida y no tendrá un reemplazo, tras la polémica desvinculación de la actriz.

Más sobre este tema El regreso de Casados con Hijos: desopilante video del reencuentro y el humor de Michael Bublé

Quienes ya dieron su sí son Guillermo Francella, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis.

"¿Va a haber alguien reemplazando a Érica Rivas?", le preguntó la notera de Implacables. Sin dudar, Peña contestó: "No, no. Vamos a estar nosotros". G-plus

"Vuelve Casados con hijos. ¿Cómo fue ese regreso? ¿Cómo se dio la foto grupal, sacada por Bublé?", le preguntó la notera de Implacables.

Con una sonrisa, Flor respondió: "¡Qué fotógrafo! Hace un montón que queríamos hacer este encuentro. Yo estaba de viaje, Lu estaba filmando y, bueno, se dio ahora”.

"Estoy muy contenta porque es un proyecto que teníamos ganas de hacer hace mucho. Se postergó por la pandemia. Tuvimos que devolver muchísimas entradas. Pero el 2023 nos va a encontrar juntos de nuevo", afirmó la actriz.

"Estoy muy contenta porque es un proyecto que teníamos ganas de hacer hace mucho. El 2023 nos va a encontrar juntos de nuevo". G-plus

"¿Va a haber alguien reemplazando a Érica Rivas?", le retrucó la cronista de Elnueve. Sin dudar, y más seria, Peña contestó: "No, no. Vamos a estar nosotros".

ÉRICA RIVAS HABLÓ SIN FILTROS DE SU SALIDA DE CASADOS CON HIJOS

En enero, Érica Rivas habló con contundencia de su polémica desvinculación de la obra Casados con Hijos.

"Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, dijo la actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la ficción, en nota con Julio Leiva en el ciclo Caja Negra de Filo News.

Más sobre este tema Contundente reacción de Marcelo De Bellis tras las fuertes declaraciones de Érica Rivas: "Es mucho"

Y agregó, sin rodeos: "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo".

"Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...", sentenció Érica Rivas.