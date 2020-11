Flor Peña recordó una fallida experiencia sexual: "Él me encantaba y cuando llegó el momento era mecha corta"

Una pregunta súper íntima de Andy Kusnetzoff en PH, podemos hablar llevó a Florencia Peña a recordar una experiencia sexual fallida, con un hombre que le gustaba mucho, pero según los detalles de la artista, el tamaño de su miembro le jugó en contra.

"Yo tenía un muchacho, cuando era más joven, que me encantaba, pero cometí el error de demorar el acto íntimo. De grande aprendí que eso es rapidito, porque si ahí no hay onda, beso en la cola", comenzó diciendo la actriz, que el lunes debuta en la pantalla de Telefe con Flor de equipo.

"Cuando llegó el momento, la onda vino en muy miniatura, muy corta la mecha. Pero él me explicaba que si íbamos al agua era como un Tamagotchi (crecía)". G-plus

Logrando el interés y la risa de los presentes, Peña continuó con su pícaro relato, reservando la identidad del caballero en cuestión: "El chape creció y yo dije 'con esto reventamos la casa'. Pero cuando llegó el momento, la onda vino en muy miniatura, muy corta la mecha. Pero él me explicaba que si íbamos al agua era como un Tamagotchi (crecía). Esto se hidrata y... Era como un poroto".

En ese marco, Flor Peña agregó: "Yo le hice la segunda, le dije 'me encanta el agua', pero el agua seca. Nos fuimos al agua. Yo soy muy trabajadora, muy gaucha, pero en un momento le dije 'no hay diferencia, prefiero que salgamos'. Salimos y no lo vi nunca más. ¡Pero te juro que la garra que le puse a ese muchacho y no!".