Flor Peña y Ramiro Ponce de León: así es la historia de amor que tendrá broche de oro por partida doble

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León le pondrán un broche de oro a su relación de nueve años cuando ambos den “el sí” este sábado 19 de noviembre en una ceremonia súper exclusiva Cafayate (Salta) ante un selecto grupo de invitados.

La pareja, que tendrá una boda “porteña” el 2 de diciembre, se conoció en 2013 en el casamiento del hermano del abogado salteño con una de las mejores amigas de Flor y se caracterizó por la estrategia que desplegó él ante ella.

“Te acercaste, me preguntaste si quería un daikiri, me ofreciste uno y no volviste más. A lo cual que 'si quiero la luna me la bajo', fui yo a buscarlo y le traje uno a él. Es tu parte salteña, sos lento. Me ninguneó y funcionó", le reprochó ella a él en el “psicoanálisis” de Cortá por Lozano.

De esta manera, a un año de su separación de Mariano Otero, Florencia Peña dudaba de rehacer su vida, pero Ramiro tomó las riendas de la situación y se acercó a la casa de Florencia a una cena que se extendió por horas.

FLOR PEÑA Y RAMIRO PONCE DE LEÓN, JUNTOS A TRAVÉS DE LAS TORMENTAS

"No nos separamos más. Bueno, es una manera de decir porque durante más de cinco años vivimos separados, yendo y viniendo”, explicó Florencia, que en 2017 dio a luz a Felipe, el único hijo de la pareja, tras un embarazo signado por la trombofilia.

“Cuando lo conocí, no quería ni casarse ni ser padre, ni formar una familia", reveló ella, sobre la decisión de su futuro marido de “sentar cabeza”.

La pareja atravesó un frente tormentoso en 2018 cuando apareció Eliana Mendoza, la supuesta amante de Ponce de León en Salta. G-plus

Con una familia ensamblada a la perfección, con Tomás (19) y Juan Otero (12), la pareja atravesó un frente tormentoso en 2018 cuando apareció Eliana Mendoza, la supuesta amante de Ponce de León en Salta, ocasión que aprovechó Florencia para revelar una inédita condición que caracteriza su pareja.

“Él me decía que la amante era Florencia Peña, no yo”, aseguraba Mendoza, pero la jurado de Bailando por un sueño hizo foco entonces en el “poliamor” que caracterizaba su relación con Ponce de León.

Y puso de moda el término, que se utiliza hasta el día de hoy para definir a las relaciones abiertas.

“Hace mucho que no creo en la monogamia, pero sí en formar una pareja construida desde el amor absoluto. Y por ahí andamos”, dijo Florencia al respecto.

UN AÑO INOLVIDABLE PARA FLORENCIA PEÑA Y RAMIRO PONCE DE LEÓN

Tras una exitosa temporada al frente de Flor de equipo (Telefe) y variados proyectos en cine, TV y redes sociales, como su insólita decisión de generar material para adultos en una conocida plataforma, Flor Peña decidió patear el tablero y mudarse a América con LPA.

La recepción del ciclo comenzó auspiciosa, aunque al poco tiempo el público de la actriz se estabilizó en un grupo fiel que la sigue noche a noche. Sin embargo, nada la preparó para que, en abril, recibiera una propuesta de casamiento de “Rama”.

“Habíamos cumplido nueve años, me llevó al hotel y me sorprendió porque la verdad es que él no es de hacer esas cosas. Me dio mucha ternura y le dije que sí. Nosotros nos íbamos a casar un hace tiempo, pero después se fue mi papá y ya no nos pareció que era el momento”, reveló la actriz.

ASÍ SERÁ LA DOBLE BODA DE FLORENCIA PEÑA Y RAMIRO PONCE DE LEÓN

De esta manera, la pareja comenzó a planificar con Claudia Villafañe una boda que tendrá dos partes, en los pagos de ambos. Rodrigo Lussich reveló en Socios del espectáculo que Flor y Ramiro celebrarán sus bodas en Cafayate (Salta) y en Buenos Aires el 19 de noviembre y el 2 de diciembre, respectivamente.

Según el conductor, en la boda de Salta habrá 170 invitados. “Fiesta en Tolombón, a 11 kilómetros de Cafayate, en un hotel campestre en medio de los viñedos y las montañas. El hotel no admitirá turistas ya que quedará para uso exclusivo del casamiento”, leyó Lussich.

“Tres días va a durar la boda. La ceremonia será al atardecer y el civil será en el mismo lugar. La boda será descontracturada”, agregó Lussich que aclaró que en ambos eventos estarán prohibidos los celulares, tal como ocurrió en la de Ricky Montaner y Stefi Roitman.

Flor va a tener dos vestidos de novia por fiesta, dos largos confeccionados por Camila Romano y dos cortos de Fabio Tognañez. G-plus

Además, el conductor señaló que Flor va a tener dos vestidos de novia por fiesta, dos largos confeccionados por Camila Romano y dos cortos de Fabio Tognañez.

“La boda de Salta será muy íntima y romántica. La de Buenos Aires será a pura fiesta y diversión con 400 invitados. En Buenos Aires van a tocar El Polaco, Rodrigo Tapari, Rodrigo Romero y Claudia Villafañe es la wedding planner”, cerró Lussich.