Flor Peña, irónica sobre la película que protagoniza con Vicuña: "Se llama Miénteme y no está basada en hechos reales"

Fiel al humor que la caracteriza, Flor Peña comenzó su programa hablando del flamante proyecto que comenzó junto a Benjamín Vicuña (en medio de su mediática separación de Eugenia “la China” Suárez). Y ante la consulta sobre cómo se llama esta producción cinematográfica, la conductora de Flor de equipo sorprendió con su respuesta al aire.

“Muy buenos días. Ayer empecé a filmar mi segunda película y ya no doy más. Estoy agotada, ya quiero renunciar”, comenzó diciendo la presentadora del programa que lleva al frente todas las mañanas por Telefe, sin vueltas.

“Terminamos de filmar Más respeto que soy tu madre no hace tanto, y estamos empezando a filmar una película con Benjamín Vicuña que se llama Miénteme… ¡no está basada en hechos reales, quiero decir!”, agregó.

Y cerró, entre risas: “La película está buenísima y ayer tenía una escena muy difícil en la que tenía que decir algunas cositas que no puedo repetir al aire, y bueno repetí como 20 veces la escena. No quedé bien, yo ya no estaba buen cuando llegué y ahora no estoy bien”.