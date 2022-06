Flor Peña criticó sin filtros a Rodrigo de Paul por su saludo a Tini Stoessel tras el triunfo de Argentina: "¿Había necesidad?"

El triunfo de la Selección Argentina contra Italia fue tendencia en las redes sociales, al igual que el especial saludo de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel desde la cancha. A tal punto que Florencia Peña comenzó su programa dándole un picante palito al futbolista.

"El partido fue espectacular, pero no me voy a poner a hablar de fútbol. Lo que sí me sorprendió mucho fue el temita de De Paul", comenzó diciendo la conductora de LPA, sugerente con Rodrigo, pero muy feliz por el campeonato.

Luego, se despachó sin filtro: "Primero quiero decir que no fue su mejor partido. Para mi hubo algo de que, Tini, Tini, Tini, lo tiene loquito de amor. No jugó brillante".

Desaprobando el gesto amoroso de De Paul con Tini, Flor Peña finalizó picantísima: "¿Había necesidad de decir 'le quiero mandar un beso a mi novia'? Fue en el momento en el que todo el mundo estaba hablando de fútbol. Aparte, no la nombró, pero todo el mundo sabe quién es".

EL MENSAJE DE RODRIGO DE PAUL A TINI STOESSEL EN TV

En nota con ESPN, y tras el triunfo de la Selección Argentina, Rodrigo de Paul le agradeció el amor a sus seres queridos y le mandó cariños a sus afectos más importantes: "Dejame mandarle un beso muy grande a mi familia. A mi mamá, a mis hijos y a toda la gente que está del otro lado apoyándome".

Luego, sin nombrar a Stoessel directamente, pero con una sonrisa pícara, el futbolista agregó: "Y a mi abuela, a mi novia. A todos les quiero mandar un beso grande y agradecerles por estar siempre".