Flor Otero habló contundente sobre sus trastornos alimenticios: "Me proponían que dejara de comer"

A corazón abierto, Florencia Otero habló por primera vez de sus trastornos alimenticios. Sincera, la cantante contó que se enfermó por las exigencias físicas que sufría cuando comenzó a dar sus primeros pasos en los medios.

"Me proponían que dejara de comer y que me viera mal. Aparentemente, yo estaba mal para su visión y para la supuesta visión del resto, del medio. Es horrible pasar por eso. En mi adolescencia tuve varios trastornos de la alimentación por los mismos motivos, por trabajar de chica y que haya muchas exigencias", contó Flor al rememorar los graves comentarios que le hacía un productor con respecto a su cuerpo.

"Que una vestuarista me diga: ´Upa, ¿engordaste?´, con el contexto de ese momento, dudaba, dudaba mucho. Si alguien me dijera eso hoy, le diría: ´Sí, me clavé una birra el fin de semana y soy muy feliz, ¿hay algún problema? No estoy cómoda, ¿podés cambiarme de talle?´ Pero en ese entonces me angustiaba mucho y de verdad dudaba”, cerró en diálogo con Algo que contar.

