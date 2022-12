Floppy Tesouro volvió a hablar de Mauro Icardi: "Es una persona muy atractiva"

Unas fotos de Mauro Icardi junto a Floppy Tesouro bolicheando en Buenos Aires junto a unos amigos dispararon la versión de romance. La modelo, separada de Rodrigo Fernández Prieto, se refirió así este es el comienzo de un explosivo noviazgo con el ¿exmarido? De Wanda Nara.

“Yo soy muy tranquila. Soy muy respetuosa, soy muy de decir las cosas como son y me llamé a silencio en esta situación. Honestamente me parecía lo mejor”, aseguró primero en A la tarde al ser consultada sobre el rumor.

“Fue una foto de una salida grupal con amigas y justo compartimos la misma mesa que Mauro en Tequila. Tengo muchos amigos en común. ¡Una foto de amigos! ¡Una salida! Como puso él: fue una ‘noche de amigos’”, afirmó.

"Wanda es una colega. Yo soy mamá y soy mujer. Mauro es una persona muy atractiva, pero la realidad es que está en una situación de su vida donde está en plena separación. Yo no me meto en esas cosas. Soy muy prudente". G-plus

También la modelo contó que ya se conocía con el futbolista. “Yo había hablado con él en el cumpleaños de Kennys Palacios. Ahí yo estaba en la mía con mi hija, no me percaté de si estaban bien o mal con Wanda. Es un tema muy personal y yo no me meto en las parejas de los dos. No soy de fijarme quién me ‘likea’ y no lo digo en broma. Soy de subir fotos y me relajo. Antes miraba los comentarios. Me enteré por ustedes que me ‘likeaba’”, aseguró.

“¿Tendrías una relación con Mauro si se separan?”, se despachó el cronista del ciclo de América. “Qué fuerte la pregunta. ¡Qué fuerte todo! Yo soy muy respetuosa. Considero que en este momento están en plena separación. Wanda es una colega. Yo soy mamá y soy mujer”, se sinceró.

“Por eso entonces tampoco le di repercusión al tema porque uno tiene que ponerse en el lugar de los demás. Mauro es una persona muy atractiva, es una persona que tiene una familia divina. Me mantengo al margen de esas situaciones”, expresó, picante. “Es una persona muy atractiva, pero la realidad es que está en una situación de su vida donde está en plena separación. Yo no me meto en esas cosas. Soy muy prudente”, concluyó.