Floppy Tesouro contó que Susana Giménez fue su "hada madrina" tras quebrarse los dos tobillos en The Challenge: "Me pasó el médico que me curó"

Luego de que ser eliminada de The Challenge Argentina junto a Lizardo Ponce, Floppy Tesouro reveló que tuvo serios problemas en el cuerpo y fue Susana Giménez quien la ayudó a su recuperarse.

La exparticipantes se quebró ambos tobillos en las grabaciones del reality que conduce Marley por Telefe: “Me fui perfecta de la competencia, pero después descubrí una factura. Susana Giménez fue mi hada madrina que me pasó al médico que me curó”, expresó en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“De The Challenge me llevo amigos. Nos juntamos después de las grabaciones, nos llevamos todos de verdad muy bien”, agregó, dejando en claro el excelente vínculo que mantuvo con el resto de los concursantes.

En cuanto al programa, remarcó: “Este es un reality realmente desafiante que te obliga a enfrentar pruebas realmente exigentes. Jugás de a dos, o en equipo, pero sobre todo para vos mismo, por eso queremos dejar todo”.

Y cerró, reflexiva: “Estoy en una etapa de mi vida en la que puedo elegir qué hacer. Soy multifacética, experimenté todo, conducción, actuación, modelaje y me puedo dar estos gustos”.

FERNANDA CALLEJÓN ROMPIÓ EN LLANTO EN THE CHALLENGE Y VIRGINIA ELIZALDE LA CONTUVO

Los exigentes desafíos y la adrenalina por continuar en The Challenge van pesando entre los participantes. Y sin ocultar la angustia que le genera extrañar a Giovanna, la hija que tuvo con Ricky Diotto, María Fernanda Callejón rompió en llanto y Virginia Elizalde no dudó en contener a su compañera.

“Extraña a la hija, pero dale reina, vamos. Pensá en lo orgullosa que va a estar. Descargate, pero ya está, no llores”, atinó a decir Virginia, al ver a la actriz completamente quebrada y con lágrimas en los ojos.

“Estoy orgullosa de mi equipo porque, además, Adrián Cormillot (su compañero) estaba venía matado de ayer del desafío con los chicos y fue todo brazos de vuelta, pobre. Tenía miedo de defraudarlo”, le confesó Callejón, triste ante el inminente juego de eliminación.

VIRGINIA ELIZALDE: "VOS NO DEFRAUDÁS A NADIE, ¡SOS UNA GUERRERA! VOS SOS MÁS CAMPEONA QUE YO. ESTOY ACOSTUMBRADA A LOS DESAFÍOS Y VOS NO, Y MIRÁ LO QUE ESTÁS HACIENDO. ¡DALE!". G-plus

Fue entonces que Elizalde se convirtió en una gran contención para Fernanda: “Vos sos más campeona que yo. Estoy acostumbrada a los desafíos y vos no, y mirá lo que estás haciendo. ¡Dale!”, cerró. Y la artista finalizó con un tierno comentario: “”.