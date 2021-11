Floppy Tesouro contó cómo se lleva con su exmarido tras la discusión con Silvina Luna: "Somos familia"

El año había arrancado triste para Floppy Tesouro, luego de confirmar su separación definitiva de Rodrigo Fernández Prieto, cuando además a los pocos días de la ruptura el padre de Moorea (5) fue vinculado con Silvina Luna. Pero ella aclaró: "Yo me llevo súper bien con Rodrigo. Tenemos una hija hermosa y somos una familia para toda la vida".

Pasado el duelo del final del sueño del matrimonio tras cinco años de relación en los cuales ya había surfeado algunas crisis, y superado el problema personal que tuvo tanto con su expareja como con su íntima amiga, Floppy enfatizó en Nosotros a la Mañana: "Está bueno aclarar también que no hubo conflicto entre ninguno de nosotros".

"Lo importante es que está todo aclarado, todos en armonía", aseguró Tesouro en la entrevista. Más sobre este tema Floppy Tesouro habló tras su discusión con Silvina Luna: "Tuvimos una charla pendiente y resolvimos las diferencias"

FLOPPY TESOURO Y SU FUERTE DISCUSIÓN CON SILVINA LUNA

El jueves por la noche, Floppy y Silvina habían coincidido en el evento de apertura de un local nocturno en Puerto Madero, cuyo dueño es Rodrigo Fernández Prieto, y ambas salieron a la calle para resolver con vehemencia las diferencias que arrastraban desde el inicio del año.

"A mí me había afectado que se hayan ido juntos (Rodri y Silvina) a Panamá en plena separación, sabiendo que ella es pública sabía todo lo que iba a pasar, que iban a opinar, sacar conclusiones. Sentí que no había sido cuidada desde ese lugar", contó Floppy.

"Pero en el intercambio de opiniones SIlvina me dijo 'en el momento la verdad es que no me di cuenta, no lo hice a propósito'. Entonces, si no nos quisieramos no hablaríamos", continuó.

"En un momento la charla se puso intensa, yo soy muy expresiva y me salió decirle que no se había puesto en mi lugar. Pero todo volvió a ser como antes, Silvina me convenció".

"Sentí que me lo dijo desde un buen lugar. Ninguno de los dos lo hico adrede, se fueron de vacaciones juntos como todos los años, entre los dos no pasó nada, siempre lo negué. A mí me molestó la actitud, yo no hubiese ido, pero entiendo su amistad", cerró Tesouro.