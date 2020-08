Flavio Mendoza, sin perdón para Nicolás Magaldi tras la polémica con Nicole Neumann: "Es un pelotu..."

La polémica de Nicole Neumann con el ciclo de Nicolás Magaldi hizo que el conductor termine pidiendo disculpas públicas, luego de hacerlas en privado, por haber contado en el programa que una de las hijas de la modelo tenía coronavirus. La panelista de Nosotros a la mañana aceptó su perdón, pero Flavio Mendoza se mostró intransigente.

El creador de Stravaganza, íntimo amigo de la ex de Fabián Cubero contó ella la enfermedad “no la pasó mal, pero sí se sentía muy cansada”, ya apuntó directo contra el conductor de El show del problema. “No estoy de acuerdo con ese periodista que largó lo de ella. ¡Me parece un pelotu…! Así te lo digo y no para que me vuelvan a preguntar o le pregunten a él”, aseveró molesto el jurado de ShowMatch en una nota con Implacables.

"Hay que ser muy respetuoso y cuidar a los chicos. Se está manejando mucho que con tal de hacer un poquito de rating meten la pata, los bolud...". G-plus

“Me parece de poco caballero y pedir disculpas tampoco está bueno. La pedís porque no te queda otra”, señaló sobre el descargo público que realizó Magaldi en su programa y marcó que todo lo hizo “por un punto de rating”. “Yo lo sabía antes de que saliera y con este tipo de cosas hay que ser muy respetuoso y cuidar a los chicos. Se está manejando mucho que con tal de hacer un poquito de rating meten la pata, los bolud...”, lanzó picante Flavio Mendoza contra Nicolás Magaldi.

