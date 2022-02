Flavio Mendoza reveló que tiene óvulos congelados y habló de la posibilidad de agrandar su familia: "Tengo a los hermanitos de Dionisio"

En medio de la felicidad que siente desde hace más de 3 años con la llegada de su hijo Dionisio, Flavio Mendoza habló de la posibilidad de agrandar la familia.

“Tengo a los hermanitos de Dionisio, tengo los óvulos congelados”, reveló el artista en Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Sin embargo, el creador de Stravanganza se encargó de dejar en claro que aún no tiene la decisión tomada: “También pensé en donarlos para las personas que no pueden tener hijos. Me parece que estamos en un momento de reflexión de decidir qué quiero”.

“Siempre quise tener muchos hijos y siento que lo hago bien. Dios dirá. Creo que hay un Dios que decide”, agregó Flavio, visiblemente emocionado.

