Flavio Mendoza marca records con su gira por los diez años de Stravaganza

Stravaganza macó un antes y un después en la exitosa carrera de Flavio Mendoza y, por ese motivo, el coreógrafo decidió salir de gira por los diez años de su espectáculo.

El show, que cuenta con tres piletas y escenarios hidráulicos, quebró el record de localidades vendidas en el teatro en Santa Fe con cinco presentaciones.

Y ahora se dirige rumbo a Mendoza para presentarse el sábado 28 de mayo a las 21:30 en el Estadio Aconcagua Arena.

Más sobre este tema Flavio Mendoza reveló que tiene óvulos congelados y habló de la posibilidad de agrandar su familia: "Tengo a los hermanitos de Dionisio"

FLAVIO MENDOZA CONTÓ LA CHARLA QUE TUVO CON SU HIJO SOBRE SU MAMÁ

En diálogo con Intrusos, Flavio Mendoza reveló cómo fue que su hijo Dionisio le consultó sobre sus orígenes.

"Él antes decía 'yo tengo papá' y un día él me preguntó 'papá, ¿yo tengo mamá?'. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo 'ah', y quedó ahí", reveló Flavio en una nota con Intrusos.

"Le dije 'no tenés mamá porque hay muchos nenes que tienen mamá, otros que tienen solo papás, u otros solo mamás".

"Y cuando le dije que se puede tener dos mamás o dos papás, me dijo 'ah, como la tía Patri', porque mi hermana tiene un nene con otra mamá, son dos mamás", explicó.