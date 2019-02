La armonía a la que llegó Flavio Mendoza con Fátima Florez luego de divertidas chicanas respecto de la cantidad de espectadores y el valor de las entradas, no se tradujo en paz duradera para el platinado. Tras haberse presentado en el escenario de la imitadora, el creador de Siddharta habló con Intrusos para salir al cruce de Álvaro "Waldo" Navia.

El eje de la polémica fue la negativa de Flavio de incluir su espectáculo en alguna de las estrategias para ofrecer entradas teatrales económicas vía hot sale. Así fue que Waldo justificó que su Albertito súper humor integre el "pasaporte teatral" en Carlos Paz: “No tenemos que perder de vista el momento que está viviendo el país, y participar de darle una mano a la gente para que pueda venir al teatro”.

Más tarde, el uruguayo ironizó con el faltazo de Flavio a los premios Carlos y arremetió: “Ojalá mañana me haga millonario, como muchos se hicieron millonarios acá en Córdoba. Yo tengo que seguir yendo a los premios y buscándole la vuelta para que la gente siga yendo a los teatros. Yo no puedo sentarme en un trono y disfrutar que me va bien mientras a los otros no. No nos tenemos que olvidar que estamos en Córdoba y los premios los vota gente de Córdoba. Tenemos que ser respetuosos con eso. “Cuando estás allá arriba también tenés una responsabilidad”.

"Yo respeto que todo el mundo esté en el hot sale, en el 2x1, en la oferta que quieran. Lamentablemente no me puedo dar ese gusto porque mi show es muy costoso”. G-plus

Entonces, Flavio se defendió: “Me duele porque me parece que nadie sabe lo que uno hace traer un espectáculo como el mío, que hace ocho años consecutivos que traigo a la plaza de Carlos Paz. Yo respeto que todo el mundo esté en el hot sale, en el 2x1, en la oferta que quieran. Lamentablemente no me puedo dar ese gusto porque mi show es muy costoso”. A la hora de argumentar el motivo por el cual se niega a promocionar su espectáculo con rebajas, expresó: “Aparte, es una falta de respeto para la persona que me paga una entrada de 1.000 pesos, cuando después viene otro y la consiguió por 300 pesos. ¿Qué le digo al que paga 1.000? ¿Que vaya tal día que la consigue a 300 pesos?”.

"¿Alguien me viene a pagar las cuentas y los empleados cuando tengo 70 personas trabajando en Siddharta? Si los otros le dan de comer a 50 familias, yo le doy de comer a 300 familias”. G-plus

En cuanto su condición de supuesto "magnate", el papá de Dionisio reflexionó: “Si supuestamente me hice millonario, no fue por venir a robar a Carlos Paz. O por venir un año y al otro no venir. Hace ocho años que me rompo la espalda. Para una temporada hipotequé mi casa. En una temporada en Mar del Plata perdí todos mis ahorros. ¿Alguien me viene a pagar las cuentas y los empleados cuando tengo 70 personas trabajando en Siddharta? Si los otros le dan de comer a 50 familias, yo le doy de comer a 300 familias”.

"Si Álvaro me pide que salga a repartir volantes a la peatonal con él, no tengo problemas. Pero no está bueno que se sienten en un programa a tratar de desprestigiar una carrera como la mía". G-plus

Por otra parte, se refirió a Waldo: “Si Álvaro me pide que salga a repartir volantes a la peatonal con él, no tengo problemas. Pero no está bueno que se sienten en un programa a tratar de desprestigiar una carrera como la mía. (…) ¿Yo sé lo que tengo que pagar todos los meses con mi empresa. ¿Por qué tengo que hacer lo que quieren los demás?”

Ofuscado, Flavio Mendoza concluyó: “Cuando me dicen millonario me da por las pelotas porque me he roto la espalda para tener lo que tengo”.