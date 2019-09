Flavio Mendoza se cruzó con Marcelo Polino por Jitsu, bailarín de sus obras y nuevo partenaire de Ailén Bechara

Después de la salida de Cae, Ailén Bechara debutó con nuevo bailarín en el Súper Bailando, Jitsu Díaz. Sin embargo, los resultados fueron muy pobres y la pareja terminó con 7 puntos en el cha cha pop. Marcelo Polino criticó la elección del bailarín por su baja estatura, Flavio Mendoza defendió al artista, que forma parte de sus espectáculos teatrales, y terminaron teniendo un picante ida y vuelta.

“Se presentaron 300 personas al casting. A este chico le tuvieron que hacer brushing en el jopo para alcanzar la altura, tuvieron que ponerle tacos. ¿No tendrían que haberle puesto un bailarín más grandote que la maneje mejor a Ailén?”, lanzó, antes de ponerle un cero a la pareja. “Recién cuando la arrastraba parecía que no tenía fuerza para levantarla. Me parece que fue errada la elección del bailarín”, lanzó Polino. Y el coreógrafo se molestó.

Flavio:- Muy de mal gusto hablar del trabajo de las personas. Muy de mal gusto. Es un bailarín que necesita trabajar. Si lo eligieron es porque está bien.

Polino:- Lo primero que dije fue que era un gran bailarín y vos me habías dicho que lo era. Dije que para esta ocasión no era la persona indicada. Cuando uno se presenta un casting a veces da para un rol y a veces no.

F:- Es gente que está trabajando. Siento que no da.

P:- ¿A la gente que va a tus castings y les decís “no” les terminás dando plata?

F:- No lo digo en televisión.

P:- Hay gente que sale cabizbaja de tus shows, pero si no tienen un lomo así, vos no tomás a ninguno.

F:- Yo no lo digo en televisión. Meterse con eso es como meterse con que si uno canta bien o mal. No sé qué necesidad se tiene de decir algo, es como decir que sos mal periodista cuando no lo sos.

P:- Yo soy una estrella, ya excedo el periodismo. Soy otra cosa.

F:- Entonces hay que tener la humildad de las estrellas, justamente.

