Flavio Mendoza confesó que está en pareja desde hace un año: "Él estaba en el ejército y nos conocimos por las redes"

Cuando Juana Viale le preguntó a Flavio Mendoza si tendría un segundo hijo, el creador de Stravaganza terminó contando que está enamorado y que junto a él, un joven entrerriano llamado Waldo Gómez que era militar, piensan en la posibilidad de tener un hijo.

“Hace mucho que estoy en pareja, pero nadie lo sabía. Es desde casi un año”, contó, sorprendiendo a la animadora.

“Nos conocimos por las redes sociales. Me hablaba por el pelo del nene en TikTok. Me decía ‘¿el pelo del nene es de verdad?’. ¿No sabe que soy rubio natural?”, bromeó, para después contar que lo impactó verlo en la red social.

"Él estaba en el ejército. Cuando lo dije se armó una batahola. Sigue habiendo prejuicio". G-plus

“Empezamos a hablar y cuando vi la foto dije ‘palo y a la bolsa’. Muy guapo”, se sinceró, divertido.

Flavio Mendoza contó cómo nació el amor con su novio

“Lo invité al teatro y él no sabía quién era yo. Pensaba que era de otro planeta. Juro que no sabía quién era yo, por mi madre que no está más”, contó el productor.

"Él es del campo. Me hace dar ganas de volver a ser padre. Me volvió a dar fuerza". G-plus

“Él no sabía porque en ese momento estaba en una fuerza donde estudiaba, trabajaba y vivía. Él es del campo”, contó. “Él me hace dar ganas de volver a ser padre. Me volvió a dar fuerza”, contó.

Más sobre este tema Picante análisis de Flavio Mendoza sobre la participación de Luciana Salazar en La Academia: "Se encorva con tanta lola"

“Él estaba en el ejército. Cuando lo dije se armó una batahola. Sigue habiendo prejuicio. Yo le digo que tiene que ser feliz. No nos enseñaron a ser felices, nos enseñaron a cumplir”, aseveró.