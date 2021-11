Flavio Azzaro reveló por qué explotó contra Roberto García Moritán: "A mí los chetos de entrada siempre me caen mal"

Flavio Azzaro contó qué fue lo que lo hizo explotar contra Roberto García Moritán. En Polémica en el Bar, el panelista dejó en claro que de entrada estaba todo mal con el marido de Pampita.

“Yo tenía medio una cosita ahí con él y prefería que listo… los chetos a mí casi siempre de entrada me caen mal, de entrada. Después puede estar todo bien, pero de entrada sos cheto y encima del PRO, es como que hay una barrera”, expresó.

Respecto a los dichos que involucraron a Carolina Ardohain, Azzaro explicó: “Mi vieja tiene un kiosko hace 34 años, pero es una manera de decir, ‘el día que no esté Pampita no va a tener más aire’, a eso me refería”.

LA CONFESIÓN DE CHICHE GELBLUNG SOBRE LA VISITA DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN A POLÉMICA EN EL BAR

Chiche Gelblung admitió que no sabía quién era Roberto García Moritán cuando fue a Polémica en el Bar. “Cuando se sentó no sabía quién era, no lo reconocí”, dijo en el programa de América.

"Lo conozco al hermano de Roberto porque me lo encontré en un country una vez, pero a él no lo conocía". G-plus

“Pero si estuviste hablando”, le dijeron sus compañeros y Gelblung sentenció: “Después me enteré que era el marido de Pampita. Lo conozco al hermano de Roberto porque me lo encontré en un country una vez, pero a él no lo conocía”.