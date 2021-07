Flavio Azzaro puso en alerta a toda la mesa de Polémica en el bar con una preocupante pregunta: "¿Quién no pensó en matarse alguna vez?"

Hace algunas semanas, Flavio Azzaro contó en Vino para vos que durante años tuvo que lidiar con una depresión que lo tuvo a mal traer hasta que consiguió ayuda de un psiquiatra. Pero este lunes, el panelista volvió a encender las alarmas en Polémica en el bar cuando preguntó al aire quién de ellos no pensó alguna vez en cometer suicidio.

Todo comenzó cuando Chiche Gelblung y Gladys La Bomba Tucumana debatían sobre una mujer que no resistió sus impulsos y destruyó la camioneta de su pareja con un matafuegos y Azzaro decidió intervenir, fiel a su estilo. “Pero aparte una cosa es la acción y otra la fantasía, lo que uno piensa. A ver: ¿quién no pensó en matarse alguna vez? ¿Nunca viste un subte que venía y te preguntaste qué pasa si te tirabas? ¿Esa fantasía no existe?”, dijo el panelista y puso en alerta a Mariano Iúdica.

“Yo pensé que Adrián Cormillot estaba re loco, que Chiche (Gelblung) está ido de sus cabales. Pensé que La Bomba es capaz de romper un auto con un matafuegos pero ¿por qué no nos corremos todos y lo dejamos a Flavio Azzaro apartado?”, propuso Iúdica ante la atónita mirada del panelista. “¿Nunca tuviste la fantasía de suicidarte, Chiche?”, preguntó el periodista deportivo y, para su suerte, encontró una respuesta afirmativa por parte de su colega, aunque el psiquiatra que tenía al lado le remarcó que lo suyo era, como mínimo, preocupante.

“Todas las personas que están viendo el programa deben saber que se pueden cruzar ideas sobre si vale la pena vivir, pero ese es un momento en el que hay que buscar ayuda. Pensar cómo estoy viviendo y cómo quiero vivir incluye pedir ayuda para encontrar un camino”, le señaló el doctor Sergio Grosman a Flavio Azzaro.