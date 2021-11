Flavio Azzaro, fuerte contra Roberto García Moritán por su vínculo con Benjamín Vicuña: "Ese ex la dejó bastante mal parada a Pampita"

La fuerte pelea en vivo que tuvieron Roberto García Moritán y Flavio Azzaro en Polémica en el bar subió de tono cuando se metió Pampita y el panelista del ciclo de Mariano Iúdica volvió a la carga desde Intrusos… ¡y se metió con todo en la “buena onda” del empresario con Benjamín Vicuña!

“Un poco era lo que él quería porque en un momento de la charla él se paró y dijo ‘vos querés ser trending topic en Twitter, querés aprovechar el momento’”, empezó diciendo el periodista al ser consultado por la escandalosa pelea.

“Ojalá mi éxito sea bardear a Moritán porque lo bardearía todos los días, pero yo laburo tranquilo. Hace bastante que laburo de esto y él, ¿labura de esto? No sé de qué labura. Ah, es político”, ironizó.

"Sacó provecho de todo esto sino hoy no sería noticia García Moritán. Hoy lo conoce más gente gracias a mí". G-plus

Flavio Azzaro se metió con el vínculo de Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña

“¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol, bol…! ¡Vergüenza te tiene que dar!”. Esa fue una de las frases más filosas que lanzó Azzaro en plena discusión con el marido de la conductora. Y en el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich redobló la apuesta.

"A mí me parece raro que una persona vaya a jugar al fútbol, al handball o a lo que sea, con el ex de tu mujer. Encima ese ex es alguien que la dejó bastante mal parada a tu mujer". G-plus

“Lo que dije ayer es lo que pienso. A mí me parece raro que una persona vaya a jugar al fútbol, al handball o a lo que sea, con el ex de tu mujer. Encima ese ex es alguien que la dejó bastante mal parada a tu mujer. Es raro”, señaló, picante.

Incluso el periodista deportivo puso en duda la relación que tienen el ex y el actual de Pampita: “A mí me parece que hay mucha pose detrás de todo eso”, remarcó.

“Moritán sacó provecho de todo esto sino hoy no sería noticia García Moritán. Hoy lo conoce más gente gracias a mí”, concluyó, a quemarropa.