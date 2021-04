Flavia Palmiero contó cuánto la afectó el divorcio de sus padres: "Sufrí mucho y por eso me costó separarme"

Eliminada de MasterChef Celebrity 2 (Telefe), Flavia Palmiero abrió su corazón y contó cuál fue uno de los momentos más duros de su vida. Sincera, admitió que el divorcio de su papá y su mamá le afectó muchísimo.

Tanto le dolió la separación de sus padres que siente que esa angustia años más tarde afectó su relación con el padre de sus hijos, Marco Battellini. "Sufrí mucho en ese momento y por eso me costó mucho separarme del papá de mis hijos”, reflexionó en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

E hizo hincapié en lo mucho que le costó separarse definitivamente: "Era muy chica y pasó todo muy de golpe. Los dos nos dimos cuenta de que no éramos felices. Como somos muy honestos, decidimos tomar esa decisión”.

Antes de despedirse, remarcó que no fue fácil cuidar a sus dos hijos estando separada y tras una "difícil" pelea con su expareja. "Es muy dolorosa la crianza de los hijos tras una separación. En ese momento, Gianni tenía dos años, Giuliana siete y yo 28. Viví una pelea muy difícil y no quise que ellos pasaran por lo mismo, sentí que hice lo que pude y, si me equivoqué, pedí perdón”, cerró también recordando que era un "drama" ser la única con padres separados en el colegio.

¡Otros tiempos!