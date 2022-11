Fito Páez recordó a Pablo Milanés: "Te voy a cantar en todas las ciudades del mundo, todos los días"

En la primera de las dos funciones montevideanas del tour mundial por los 30 años de la publicación del álbum "El amor después del amor", Fito Páez homenajeó al músico y compositor cubano Pablo Milanés, fallecido el martes pasado a los 79 años en la ciudad de Madrid.

"¡Chau Pablo! Te voy a extrañar tamaño universo. Pero te vamos a cantar en todas las ciudades del mundo todos los días. Aquí Montevideo no deja de llorarte y de emocionarse con tu "Para vivir"".

"¡Dios, cuánto te amo!", escribió el artista rosarino en sus redes sociales acompañando una imagen que lo muestra tocando el piano con el rostro enorme de Milanés reflejado en una pantalla al fondo.

Días atrás Fito tomó parte en la capital española de la capilla ardiente que despidió al autor de emblemáticas canciones como "Yo pisaré las calles nuevamente", "Años", "Comienzo y final de una verde mañana", "Yo no te pido", "La vida no vale nada", "Yolanda", "El breve espacio en que no estás" y "Pobre del cantor", entre muchas más.

La gira en torno al aniversario del más taquillero disco de la historia argentina que comenzó en septiembre en Buenos Aires, seguirá esta noche en el Antel Arena de Montevideo y ya en diciembre tiene previstas otras seis funciones (el 2 en Santiago de Chile, el 8, 10 y 11 en el Anfiteatro de Rosario y el 16 y 17 en la Plaza de la Música de Córdoba).