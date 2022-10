Firme respuesta de L-Gante sobre si se sintió seducido por Wanda Nara: "Ella es una persona más grande que yo y me aconseja"

Después de romper el silencio en La Noche de Mirtha donde aseguró que con Wanda Nara “se están conociendo”, L-Gante volvió a dar detalles del vínculo que la une con la empresaria y no dudó al ser indagado sobre si se sintió seducido por ella.

“Wanda es una persona que acabo de conocer. Ella me cae bien, es bastante inteligente, es piola. Es una persona que me cayó bien y me aconseja también”, lanzó el jurado de Canta Conmigo Ahora en una nota que dio a LAM.

Fue entonces que el cronista quiso saber si Wanda lo sedujo como mujer, y el cantante no dudó: “No, eso no tanto. Fue más del lado de aconsejar. Ella es una persona más grande que yo y sabe moverse bien, es piola. Siempre viene escuchar a las personas que te quieren aconsejar para bien sin querer sacarte nada a cambio”.

“Vi que mucha gente dice ‘te quieren usar’… tienen que estar en mi lugar para decir quién me usa o no, a quién permito que me use o no, o si me sirve a mí también, o lo que sea. Pero nada es hecho a propósito”, continuó. Y cerró, sin vueltas: “Compartimos un proyecto con Wanda y nos juntamos un par de veces”.

L-GANTE ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ DE SU VERDADERO VÍNCULO CON WANDA NARA

Luego de que se filtrara que L-Gante había elegido el programa de Mirtha Legrand para hablar de su relación con Wanda Nara, con quien enfrenta fuertes rumores de romance desde hace varias semanas, el cantante rompió el silencio y dijo lo suyo sin tapujos.

Todo comenzó cuando Marina Calabró –invitada al ciclo de eltrece- reveló un detalle particular del músico en La Noche de Mirtha: “Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda Nara. Eso me lo dijo tu producción y no creo que me hayan mentido”. A su vez, Luciana Salazar, que también fue de la partida, agregó: “Yo vivo en el edificio de Wanda y me dijeron que a vos te vieron en mi edificio”.

“Puede ser”, atinó a decir el artista, quien recientemente anunció su separación de Tamara Báez, con quien tiene a su pequeña, Jamaica. Pero una vez más, la conductora fue al hueso con su consulta: “A mí me dijeron que los vieron en un boliche besándose”, lanzó, haciendo referencia a las últimas novedades de esta historia.

"SIMPLEMENTE, VOY A DECIR LA VERDAD, (A WANDA NARA) LA ESTOY CONOCIENDO. YO NO LA CONOZCO HACE MUCHO Y NOS ESTAMOS CONOCIÉNDONOS. ELLA ES UNA LINDA MUJER". G-plus

Sin embargo, L-Gante no tardó en negarlo y terminó develando el misterio : “No, eso no.”.