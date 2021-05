Firme respuesta de Cachete Sierra sobre su relación con Stefano de Gregorio, tras su pelea: "No volvimos a hablar"

El año pasado, Agustín "Cachete" Sierra se coronó como campeón del Cantando, certamen que le trajo muchas alegrías y un gran sinsabor.

El actor se distanció de su entrañable amigo Stefano de Gregorio, joven actor que expuso de un modo explosivo en Twitter una vieja pelea con Nicolás Vázquez, al ver un afectuoso saludo que Nico le mandó a Cachete deseándole éxitos en el programa de eltrece.

Cada uno por su lado, Sierra se prepara para debutar en La Academia, el nuevo reality que pondrá en pantalla Marcelo Tinelli, y De Gregorio se mudará por tiempo indefinido a Europa.

"No volvimos a hablar. A veces hay que dejar pasar un tiempo. Me dolió, por eso prefiero no hablar, ni nada". G-plus

En ese marco, Agustín visitó La Previa de La Academia, programa de Ciudad Magazine, y no eludió las consultas sobre las internas con Stefano, ¡pero se le borró la sonrisa!

"¿Cómo sigue todo con Yeyito? ¿Después de eso no se volvieron a hablar?", le preguntó Lizardo Ponce. Sin ánimo de profundizar, Agustín contestó: "No volvimos a hablar, por ahora. A veces hay que dejar pasar un tiempo. Me dolió, por eso prefiero no hablar, ni nada".

Luego, agregó: "Entiendo todo lo que generó al rededor. Casi Ángeles era un programa muy visto. Con él nos juntaremos en algún momento. Lo conozco desde los 12 años".

Atento a sus respuestas, el locutor Martín Salwe apuntó: "¿Sabías que Yeyo se va a vivir afuera?". "Sí, se va a ir a jugar al futbol", amplió el actor. “¿Hablaron para tener un encuentro previo a su viaje?", retrucó Salwe. Con seriedad y de un modo tajante, Agustín “Cachete” Sierra concluyó: "No, no".