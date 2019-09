Firme postura de Eva de Dominici sobre el aborto: "Vivir un embarazo sin desearlo es una de las cosas más crueles"

Estar embarazada la hizo comprender a Eva de Dominici (24), desde otra óptica, lo que es desear tener un hijo y entender cuándo no. Por eso, la actriz, además de sentir felicidad por estar esperando un niño junto a Eduardo Cruz (34), sigue pugnando por la legalización del aborto en la Argentina.

"¿Por qué dijiste que vas a ser madre sintiendo el deseo de ser madre? ¿Sentís alguna diferencia entre la sociedad americana y la argentina?", le preguntó Jorge Rial a Eva en Intrusos, poniendo en escena una de las declaraciones la actriz en la revista Gente. Y ella no solo contestó desde su idiosincrasia, sino que compartió su experiencia en Los Ángeles, cuando le dijeron que estaba embarazada.

"Yo venía apoyando la ley para que el aborto sea legal en la Argentina, pero lo terminé de entender estando embarazada. Vivirlo sin desearlo es una de las cosas más crueles que me puedo imaginar". G-plus

"Resalté eso porque cuando yo me enteré de que estaba embarazada, estaba en una de las clínicas de acá (Los Ángeles), y lo que me sorprendió muchísimo fue que me dieron papeles con tres opciones: continuar el embarazo, abortar o dar en adopción. Te dan la información y te dan tiempo para pensarlo. Entonces dije 'wow, ¡qué diferencia!'. Acá lo entienden como un tema de salud pública, como un derecho de la mujer, porque es nuestro cuerpo”, comenzó exponiendo De Dominici, cursando el noveno mes de gestación.

Luego, prosiguió: "Yo no estoy en contra de las personas que opinan lo contrario, pero viviendo esto, con tantos cambios en el cuerpo, con tanto cambio hormonal, no es fácil llevar adelante un embarazo. Son nueve meses en los que una mujer da todo. Das muchísimo amor para que tu bebé se desarrolle lo mejor posible. Entonces, vivir todo esto deseándolo es muy difícil y hermoso. Pero no me quiero imaginar lo que debe ser vivirlo sin desearlo. No querer ser madre y tener que vivir esta experiencia por obligación, forzada. Esto me hizo hermanarme más con todas las mujeres y decir '¡mierda!'. Y yo ya venía con esta creencia y apoyando la ley para que salga el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, pero lo terminé de entender estando embarazada. ¡Porque es tanto a lo que uno se expone! Y vivirlo sin desearlo es una de las cosas más crueles que me puedo imaginar. Entonces, por eso digo, voy a seguir apoyando para que en algún momento salga esta ley en la Argentina. Es mi forma de verlo y creo que es lo más justo".

"No quiero hablar del aborto en sí. No me gusta hablar de un aborto. Yo ahora estoy dando vida. Qué más quisiera que eso no pase, pero es una realidad". G-plus

Concordando con el mensaje de Eva, Rial se refirió al hecho de que en Los Ángeles la voluntad del hombre no es tenida en cuenta al momento de decidir continuar o no con un embarazo: "No te dijeron en la clínica 'vaya y consúltelo con el hombre que está con usted'. Es un tema de salud pública". Y ella asintió: "Claro, porque es tu cuerpo… Acá todas las personas, sin depender de su situación económica, tienen el derecho de hacerlo en un lugar seguro".

Sin importarle que su pensamiento pueda ser juzgado por los que se oponen a la interrupción del embarazo, la actriz concluyó: "No quiero hablar del aborto en sí. No me gusta hablar de un aborto. Yo ahora estoy dando vida. Qué más quisiera que eso no pase, pero es una realidad y puede pasar. Yo he escuchado frases muy crueles en contra de las mujeres que abortan, se las condenan, les dicen que son 'criminales', que lo van a tener que seguir haciendo en la clandestinidad. ¡Sos mujer, loco! No hay hermandad".