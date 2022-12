Firme postura de Daniela al hablar de Thiago, a quien podría volver a ver si entra en el repechahe de Gran Hermano: "Yo no lo usé"

A pocos días de haber salido de la casa de Gran Hermano, Daniela se mostró muy angustiada al ver qué le decía Thiago –con quien había empezado una historia de amor en el reality de Telefe- a sus compañeros sobre ella.

Y ahora, a días de saber a qué dos exparticipantes eligirá el público para volver al juego, Daniela se sinceró en Gran Hermano 2022, la noche de los ex: “Claramente, yo no lo usé a Thiago y, con el tiempo, todo sale a la luz siempre. Cada vez que lo veo y se me mueve algo, me llega otra notificación al celular con cosas que él dijo de mí”, comenzó diciendo la exhermanita, tajante.

“Nosotros no somos pareja. De hecho, las cosas siempre estuvieron claras porque él me decía ‘yo no quiero ser tu pareja’ y dijimos ‘bueno, seamos amigos y conozcámonos’ porque estábamos bien así. Él quería eso”, agregó.

"Mi única esperanza de no ir a placa esa semana, porque era re difícil estar con Romina y Julieta, era que Thiago me salve. Tenía un mínimo de esperanza". G-plus

Y sobre su decisión de no salvarla de la placa (en vez de a ella, lo elogio a Alexis, más conocido como Conejo), Daniela cerró: “Mi única esperanza de no ir a placa esa semana, porque era re difícil estar con Romina y Julieta, era que Thiago me salve. Tenía un mínimo de esperanza”.

LA POLÉMICA REACCIÓN DE THIAGO DESPUÉS DE QUE DANIELA QUEDARA ELIMINADA DE GRAN HERMANO 2022

Si bien Thiago decidió guiarse por lo que sentía y salvar a Alexis por sobre su pareja dentro de Gran Hermano, Daniela, tras haberse convertido en el líder de la semana, la eliminación de la joven despertó una llamativa decisión en el joven.

Así se pudo ver cuando Santiago del Moro develó el misterio al aire y en el mano a mano que había quedado entre la participante y Julieta: "Por decisión del público, quien debe abandonar la casa más famosa del mundo es Daniela", anunció el conductor del reality de Telefe.

Ante esto, Thiago atinó a irse al cuarto de los varones lo que sorprendió a Dani: “¿Dónde está? Thiago?”, quiso saber, antes de encontrarlo y darle un cálido beso después de la historia de amor que comenzaron allí.

“Cuidate”, cerró ella, antes de que a él se lo viera angustiado, tal vez por darse cuenta de que su salida fue consecuencia de lo que decidió días atrás. Ahora, cabe esperar si la exhermanita es elegida por sus compañeros en el repechaje para volver al juego.