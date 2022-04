Firme pedido de Antonela Roccuzzo a un fan que quiso filmar a sus hijos.

Instaladísima en París tras el pase de Lionel Messi al PSG, Antonela Roccuzzo disfruta de su día a día en Francia junto a su marido y sus tres hijos juntos.

En un paseo, un fan de Anto, el deportista Alexis Gaona, quiso filmar a sus nenes con Lionel, Mateo, Ciro y Thiago.

Al ver a esta persona a punto de dejar registro de sus chicos, Anto le pidió que no lo hiciera y a cambio le ofreció una foto con ella.

CÓMO FUE EL IDA Y VUELTA DE ALEXIS GAONA CON ANTONELA ROCCUZZO

"La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos, baje mi cel y le pedí disculpas. Ahí me dice que si quiero foto que saque una con ella, protege a sus hijos para que pueda tener tranquilidad en la hora de salir a pasearse. Al final una fotito con Antonela Roccuzzo", contó Alexis en Twitter junto a la foto del antes y el después del pedido de Anto.

¡Buena onda!