Firme descargo de Stephanie Demner por los comentarios sobre su cuerpo, embarazada de 8 meses

En medio de su emoción por el prontísimo nacimiento de su primera hija con Guido Pella, Stephanie Demner hizo un fuerte descargo en Instagram.

Embarazada de ocho meses, la modelo e influencer recibe comentarios de personas que opinan sobre sus cambios corporales en plena gestación.

Si bien no dejó que los cuestionamientos le borren la sonrísa, sí decidió hacerles frente a todas esas personas que comentan sobre su corporalidad.

FIRME DESCARGO DE DEMNER CONTRA QUIENES OPINAN DE SU CUERPO

"(Mi panza) está grande, grande... En cualquier momento se viene la niña, se portó muy bien durante todo el embarazo pero no les voy a mentir: estas noches están bastante complicadas...", dijo la modelo mientras mostraba su panza.

Y se refirió a las personas que comentan sobre su físico. "La cantidad de veces que reenviaron mi historia de ayer cuando les conté que aumenté 19 kilos me llamó demasiado la atención... Como si eso les llamara la atención...".

"El peso en la balanza es accesorio, me da igual; estoy creando una vida". G-plus

"Toda mi vida prioricé la salud más que el peso y ese número en la balanza, siempre tienen que chequear cómo está el cuerpo por dentro, el peso no indica nada. Lo importante es la composición corporal...".

"El peso en la balanza es accesorio, me da igual; estoy creando una vida. Lo único que me interesa es la salud", cerró la modelo remarcando que no le importa haber subido de peso mientras su beba en camino y ella estén sanas.

¡Clarito!