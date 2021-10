Firme defensa de Débora D'Amato a Wanda Nara de quienes la critican por su gustos costosos: "Eso es de envidioso"

La lujosa vida europea de Wanda Nara fue nuevamente puesta bajo la lupa en las redes sociales y en los programas de TV. En A la tarde se hicieron eco del guardarropa de la esposa de Mauro Icardi, analizaron las prendas, los zapatos y los accesorios costosísimos que posee Wanda y Débora D'Amato salió a bancarla.

Luego de escuchar a Matilda Blanco opinar de una costosa cartera de cocodrilo con la que se paseó Nara y hablar de sus gustos millonarios, la panelista de A la tarde y periodista deportiva alzó su voz en defensa de Wanda.

"Más allá de que no me gusta lo de los animales, el que la critica es envidioso. Lo que tiene es hermoso y no se lo robó a nadie. Ella gana en euros", expresó Débora D'Amato, mirando a cámara y con contundencia.

Alentando a que Nara disfrute de lo ganado en buena ley como más le plazca, la panelista agregó: "¡Vamos, Wanda, comprá!". Y Florencia de la Ve acotó: "Además, tiene un marido millonario".

Esta semana, las hermanas Nara recibieron absurdas críticas en las redes sociales por disfrutar un paseo a solas por Italia, sin la compañía de sus hijos, y la bronca de Wanda no tardó en visibilizarse, en contra de aquellos que opinan de modo machista sobre su vida y crianza de sus hijos.

"¡Increíble! Nunca escuché a nadie que diga que el padre se fue y dejó a los nenes con la mamá. Pero la mamá se va, se quedan con el papá, y es tremendo. Una noche contra casi todo el año que mi hermana y yo cuidamos a nuestros hijos cuando sus papás trabajan", comenzó diciendo en Instagram.

"Además aclaro que las dos trabajamos y tenemos nuestra empresa. Pero no nacimos hombres, somos mujeres y ahí está el problema. ¿A qué llamamos igualdad? ¿Por qué la mirada es diferente?", concluyó Wanda, indignadísima.

