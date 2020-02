Firme defensa de Cazzu a Jimena Barón: "No nos oprimamos entre nosotras; amémonos porque el opresor es el macho"

El sábado pasado, Lucas Biren, el máganer de Jimena Barón, informó que la cantante no dará los próximos recitales pautados tras la fuerte agresión que recibió a través de las redes sociales y algunos programas de televisión, por el modo que Barón eligió promocionar su nueva canción, titulada Puta. La artista utilizó un afiche similar al que usan los servicios de prostitución, que en muchos casos encubre el grave delito de la trata de personas, y fue blanco de encendidas críticas.

"Atelofobia Producciones informa que lamentablemente Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica... A Jimena le resultó imposible procesar emocionalmente el grado de violencia que recibió", reza una parte del comunicado que difundió el representante de la cantante en su Instagram.

"Basta de la violencia de las redes, basta de tanta liviandad para decir palabras tan horribles. Le mando todo mi amor a mi amiga Jimena Barón. Le mando todo mi amor a la gente que no piensa lo mismo y que piensa que no estuvo bien". G-plus

Al tanto del malestar de Jimena, Cazzu, reconocida cantante de trap con la que Barón compartió la canción y videoclip de Quien empezó en 2019, alzó su potente voz durante su actuación en el Cosquín Rock para solidarizarse con su colega, pronunciar un firme discurso feminista y pedir por el fin de la violencia en las redes sociales.

"Quiero decir algo con respecto al momento que estamos viviendo las mujeres porque tengo ganas de llorar a veces, me pongo muy triste. Hace mucho tiempo que hago música. Hace casi 10 años que me subo a los escenarios y me ha tocado vivir de todo un poco: botellas, escupitajos, que me digan que no me vista así, que no me llamara de esta forma o que no dijera esto en mi canción. Pero hemos iniciado una revolución que, con todo el corazón, trata de derribar al opresor que nos dice cómo ser, cómo actuar, qué decir y cómo vestir. Con mucho esfuerzo y con mucho dolor, con los ojos llenos de lágrimas, hemos tratado de deconstruirnos nosotras mismas, porque la deconstrucción también empezó en nuestros corazones: nos dimos cuenta que también estábamos siendo machistas nosotras. Y les quiero recordar que el opresor es el macho. No nos podemos dictar entre nosotras cómo hay que ser. Hay que abrazarnos, abrazar a las hermanas que tienen ideas diferentes. Si tenemos ideas diferentes y consideramos que es válido que la compañera lo cambie, entonces la invitamos a conversar", comenzó diciendo Cazzu, recibiendo un caluroso aplauso, que se potenció más cuando nombró sin rodeos a Barón.

"No quiero que dejen de escucharme cuando les pido que no nos oprimamos entre nosotras. Amémonos porque el opresor es el macho, es contra él, no contra nosotras". G-plus

"Basta de la violencia estúpida de las redes sociales, basta de tanta liviandad para decir palabras tan horribles. Le mando todo mi amor a mi amiga Jimena Barón. Le mando todo mi amor a la gente que no piensa lo mismo y que piensa que no estuvo bien. De todas formas, no quiero que dejen de escucharme cuando les pido que no nos oprimamos entre nosotras. Amémonos porque el opresor es el macho. Es contra él, no contra nosotras", cerró la artista, recibiendo una positiva reacción del público.