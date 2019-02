A un año de blanquear ante la prensa su noviazgo con Carlos Gianella (46), un exasesor de prensa de Daniel Scioli y padre de dos hijos, Agustina Kämpfer (37) anunció su casamiento en Instagram. La panelista publicó una foto de su pareja, besándole la mano, con un amoroso mensaje: "¡Por supuesto que quiero! En tus ojos están mi destino, mi familia y mi calma", escribió Agustina, trece días atrás, cuando se encontraba en Brasil, disfrutando de unas playeras vacaciones junto a Carlos y a su hijo, Juan (1), fruto de la decisión que tomó con su amigo Agustín Badaracco, de convertirse en padres juntos.

Sin embargo, Agustina se vio en la necesidad de aclarar que la propuesta no fue en el país vecino y dio detalles concretos del pedido de mano: "La propuesta fue en Buenos Aires y lo conté cuando estábamos en Brasil porque entre la propuesta y las vacaciones, me tomé el tiempo de contárselo especialmente a las personas que forman parte de mi entorno más cercano…", comenzó diciendo en la revista Pronto. Y agregó: "La propuesta fue los primeros días de octubre y de manera muy poco romántica. Quedó ahí, como un proyecto entre nosotros y al momento de darme el anillo le dimos un impulso más serio. Va a ser este año, en septiembre y queremos casarnos en el Tigre. Va a ser una fiesta al aire libre, probablemente de día y que incluya a nuestras familias y amigos. Además de mucha comida rica".

Luego, Kämpfer remarcó con firmeza por qué no habrá ceremonia religiosa: "Vamos a pasar por el Registro Civil, pero no pienso pasar por la Iglesia de ninguna manera. No soy creyente así que la Iglesia no entra en el esquema. No podría plasmar esta unión tan hermosa en una sede de la institución que más presionó a senadores y diputados para que votaran que sigan muriendo mujeres de bajos recursos en abortos clandestinos, ante la desesperación de una maternidad no deseada. Así que va a ser civil y fiesta al aire libre", sostuvo Agustina, tras declararse a favor de la legalización del aborto en la Argentina.