Se filtraron fragmentos del diario íntimo de Ricardo Fort donde cuenta su primer amor

La libertad con que Ricardo Fort vivió siempre su vida quedó plasmada en parte en un diario íntimo, al cual Ciudad tuvo acceso, y donde contó sus experiencias más íntimas.

En su autobiografía, el empresario se reconoce homosexual desde niño, y afirma: "Llegó la secundaria y ahí la cosa era más complicada, mis deseos sexuales empezaron a despertar".

Edad en la que se enamoró de Marcelo en el gimnasio: "Tenerlo cerca mío me fascinaba y sentir su presencia en la cama de al lado, en las noches me quemaba el corazón. Por sus actitudes conmigo y su forma de pensar muy parecida a la mía yo pensaba que él sentía lo mismo que yo, pero no me animaba a dar el primer paso y expresarle lo que sentía por miedo a equivocarme".

"Un día, al sentir que ya no podía más, me armé de coraje y le dije que estaba enamorado de él… Esta fue la segunda y la más dura vez que sufrí por un hombre. Sentí como un balde de agua caía sobre mi cabeza cuando me dijo que no le gustaban los hombres y que me quería como amigo… auch".

"Siempre le tuve terror al Sida, por eso siempre fui muy perseguido a la hora de acostarme con alguien. Me pasó dos veces de conocer a alguien que me gustaba mucho y saber que eran positivos. Con los dos salí cuidándome al máximo. Me hacía feliz verlos felices. Pero no pude durar por la presión que sentía cada vez que tenía sexo con ellos. Siempre me quedaba con el miedo de haberme contagiado", expresó el millonario sobre el tiempo en que la "peste rosa" era tabú.

Además, Ricardo Fort narró cómo conoció personalmente a Madonna, Gianni Versace, cómo fue que le hizo gastar 3 millones de dólares al padre para convertir el edificio de una fábrica en una discoteca de lujo, su frustrante primera vez con un hombre, cuando debutó con una mujer y mucho más.

GUIDO SÜLLER, EL HOMBRE POR EL QUE RICARDO FORT LE CONTÓ A SU PAPÁ QUE ERA GAY

Fascinado por Guido Süller, a quien conoció por verlo en la TV, Ricardo Fort se enamoró y se puso en pareja con el hermano menor de Silvia Süller al punto de presentarlo en familia.

"Yo me armé de valor y le dije que estaba enamorado de un hombre y que estaba feliz…. 'No quiero que lo entiendas solo que me respetes', le dije. 'Me da asco, pero te respeto', me contestó. Y de ahí en más no me habló por dos años… Gran Padre", reprochó Ricardo a Carlos Fort.

Parte de esto se verá en El Comandante Fort, la serie que se verá a partir del miércoles 25 de enero por Star+.