Filosos dardos de Coti a Julieta y Romina a través de un video que pasaron en Gran Hermano: "Parece que no me pudieron soltar adentro de la casa"

Lejos de que quedara en el pasado aquella fuertísima pelea que había tenido Coti Romero con Julieta Poggio y Romina Uhrig, después de haberles clavado la espontánea en Gran Hermano 2022 (pese a que había prometido no hacerlo con ella, a quien llamó sus “amigas”), la exparticipante dio que hablar con un picante video que vieron los hermanitos juntos.

“Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, quiero desearles mucha suerte. Segundo, Francia. Y tercero, Nachito te tengo muchísimo cariño, espero que afuera podamos llevarnos bien y salir de joda juntos. Sos el único que entendió que esto era un juego”, comenzó diciendo Coti en un video que transmitieron en la casa.

“A Marquitos quiero mandarle mucho cariño, desearle mucha suerte también. Sabés que sos un grande y que te apoyo siempre. Cami sos auténtica, una genia, seguí así porque sos lo más”, agregó, con una sonrisa en el rostro.

Luego, fue punzante con sus palabras: “Y bueno, para Romi y la Princesa (por Juli), quiero decirles que, por lo visto, les dolió mucho enterarse de que era un juego y que no me pueden soltar dentro de la casa”.

“Quiero avisarles que estoy muy bien afuera (se señala como un anillo en su dedo de la mano), así que no se preocupen por mí”, cerró Coti, filosa, dejando en claro el gran presente que atraviesa con Alexis, más conocido como el Conejo.

MARIANELA MIRRA VOLVIÓ A DISPARAR CONTRA MARCOS DE GRAN HERMANO 2022

Si bien no participa en los debates de Gran Hermano, Marianela Mirra comparte con sus seguidores todo lo que piensa sobre los participantes que dieron que hablar desde que ingresaron al reality de Telefe. Y en esta oportunidad, la joven volvió a disparar contra Marcos Ginocchio.

A través de las redes sociales, la ganadora de Gran Hermano 2007 fulminó al “Primo”: "El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta Poggio y mucho menos a Camila Lattanzio. Hacer los desplantes que él hace, no es de caballero", lanzó en Instagram Stories.

“¿Qué le pasa con las mujeres a ese flaco? Déjense de jod... Ojalá se vaya Marco de GH, por misógino", agregó, sin filtro, dejando el claro que el hermanito no forma parte de sus favoritos para que se consagre campeón de esta edición.

