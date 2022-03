Filoso posteo de Wanda Nara tras el fin de la amistad de China Suárez y Paula Chaves: "Quien es tu amiga vive cada etapa con vos"

China Suárez y Paula Chaves ya no son amigas. El fin de su amistad se dio luego de que saliera a la luz que la actriz había vivido un affaire con Mauro Icardi, que está casado con Wanda Nara.

Esto generó el distanciamiento con Paula, que es íntima amiga de Zaira Nara, la hermana de Wanda, y que se lleva bárbaro con la dueña de Wanda Cosmetics.

El rumor de que China y Paula ya no son amigas se confirmó cuando la expareja de Benjamín Vicuña la dejó de seguir en redes sociales.

Más sobre este tema Incómoda reacción de Pedro Alfonso cuando le preguntaron por la pelea de Paula Chaves y China Suárez: "Es un tema de ella"

A días de este contundente gesto, Wanda compartió una tajante reflexión sobre la amistad.

EL LLAMATIVO POSTEO DE WANDA NARA TRAS EL FIN DE LA AMISTAD DE CHINA SUÁREZ Y PAULA CHAVES

A través de Stories, Wanda compartió el siguiente posteo: "Quien es tu amiga será tu amiga cuando estés soltera, saliendo, casada, siendo madre, volviendo con tu ex (y retándote por eso), trabajando duro, desempleada, estudiando, sin rumbo, feliz o triste".

"La verdadera amistad espera tu felicidad y vive cada etapa contigo", cierra el mensaje que Nara compartió en sus redes.

LOS POSTEOS DE CHINA SUÁREZ EN MEDIO DE SU PELEA CON PAULA CHAVES

Pero Wanda no fue la única que lanzó llamativos gestos en redes, la China también realizó posteos que no pasaron desapercibidos y que apuntan a Paula.

La actriz compartió un posteo que decía: “Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume”, tras darle “unfollow” a Chaves.

Y le dio like a esta picantísima frase: “Nadie es tu amigo hasta que defienda tu buen nombre en tu ausencia”.