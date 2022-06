Filoso posteo de Jorge Rial tras el enojo de Romina Pereiro por las fotos con Josefina Pouso

La semana pasada, Ángel de Brito mostró en LAM una serie de fotografías tomadas en un restaurante de Madrid en las que se puede ver a Jorge Rial con Josefina Pouso, lo que generó una tensa reacción de Romina Pereiro, la ex del periodista.

Romina y Jorge Rial oficializaron su separación en marzo, aunque algunas versiones señalaban que el matrimonio se había roto varios meses antes. Pía Shaw contó en LAM que mientras pasaban las imágenes, Pereiro le dijo que no iba a hacer comentarios.

“Lo único que me autoriza a decir Romina es ‘no había necesidad de hacer esto público ahora. Sólo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas’”, dijo Shaw, en referencia a Emma y Violeta, las hijas de su anterior matrimonio.

Más sobre este tema Picante reacción de Romina Pereiro tras la foto de Rial con Josefina Pouso en Madrid: "Hubiera sido bueno ser más cuidadosos para preparar a mis hijas"

LA FILOSA RESPUESTA DE JORGE AL ENOJO DE ROMINA PEREIRO POR SUS FOTOS CON JOSEFINA POUSO

“Porque ella había contado que sus hijas habían sufrido mucho con la separación”, explicó Ángel, en referencia a la sólida relación que había entablado Rial con las nenas.

Sin embargo, las palabras de Romina no se quedaron en el aire, sino que Rial se hizo eco de las mismas, por lo que lanzó una de sus habituales stories de Instagram con un filoso mensaje para su ex.

“El pasado nunca está donde crees que lo dejaste. Pisado. Pisado. Pisado”, escribió Jorge Rial en una postal que mantuvo durante 24 horas en su perfil de Instagram, dirigido a Romina Pereiro.