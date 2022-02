El filoso "me gusta" de Karina La Princesita en medio de los rumores de separación de Nico Furman: "Ella borró los posteos con él"

Desde hace unos meses, Karina La Princesita viene dando muestras de que su vida no es nada fácil y que en determinados momentos no puede evitar ponerse triste, todo eso entre insistentes rumores de separación de Nico Furman.

"Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a veces me cuesta estar bien. Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida", escribió Karina en un emotivo posteo.

"Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siente que muchas cosas que viví son injustas. Por eso, me cuesta mucho a veces sentirme bien", agregó, preocupando a muchos de sus seguidores.

EL “LIKE” DE KARINA LA PRINCESITA QUE ENCENDIÓ LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE NICO FURMAN

Este fin de semana, Karina mantuvo un comportamiento errático en sus redes ya que además de los posteos sobre sus shows, también borró muchas stories que subía a los pocos minutos de da publicarlas.

Estefanía Berardi mostró en sus redes que la cantante tomó una drástica decisión sobre las publicaciones que hizo junto a Furman. “Ayer Karina borró todos los posteos con su (¿ex?) pareja”, escribió sobre una captura de una publicación que ella hizo con un emoji insultante.

Estefanía mostró también el “me gusta” que Karina La Princesita le dio a una publicación de un conocido influencer que decía: “Ser infiel no es un error”. ¿Se trata de una indirecta a Furman, con quien no se la ve públicamente desde hace un tiempo, o un simple gesto de aprobación?