Filoso comentario de Yanina Latorre sobre Estefi Berardi tras el escándalo con Fede Bal: "Es una mentirosa"

Luego del escándalo que se desató con la separación de Federico Bal y Sofía Alderey, en el que Estefi Berardi fue señalada como una de las terceras en discordia (después de filtrarse unos supuestos chats entre ellos que comprobaría el romance), Yanina Latorre se mantuvo firme con su postura.

Sin pasar por alto la posibilidad de que su compañera de LAM la demande, Yanina se defendió: “¿Y yo qué le hice? Yo no dije nada. No hablé de ningún chat. Ponele que vos decís algo y yo te pido que digas la verdad, ¿cómo me vas a demandar por decirte ‘decí la verdad’?”.

“Yo no mentí en nada de lo que dije. Dije toda la verdad y tengo manera de comprobarlo. Si quiere que me demande, ¿cuál es el delito que cometí? Yo dije que a ella no la iba a nombrar. La nombraron en Intrusos”, continuó.

"Yo le dije (a Estefi Berardi), y lo repetí diez veces, ‘nunca hubiese mostrado tus chats’, pero no te pueden enjuiciar por decirle mentirosa a alguien. Yo creo que es una mentirosa". G-plus

Además, dejó en claro que jamás tuvo la intención de mostrar las pruebas que dice tener: “Yo le dije (a Berardi), y lo repetí diez veces, ‘nunca hubiese mostrado tus chats’, pero no te pueden enjuiciar por decirle mentirosa a alguien. Yo creo que es una mentirosa”.

Y cerró, tajante: “Como también mintió todo el año pasado con todos los datos que dio. Ella arregla todas las cag… que se mandó pidiendo disculpas. Yo no puedo venir acá a decir cualquier barbaridad y después pedir disculpas, más o menos tiene que haber una credibilidad en lo que informamos”.

LA REACCIÓN DE ESTEFI BERARDI CUANDO LE PREGUNTARON SI LE ENOJA QUE FEDE BAL NO SALGA A DEFENDERLA

En medio de la escandalosa separación de Fede Bal con Sofía Aldrey, en LAM volvieron a indagar a Estefi Berardi (una de las famosas que fue señalada como tercera en discordia) sobre el actor y la panelista dioque hablar con su respuesta.

Consultada sobre por qué cree que Fede, a quien ella catalogó como un gran amigo, no salió a defenderla en este polémica, Estefi dijo lo suyo: "Calculo que, en algún momento, él va a decir (que no pasó nada)", comenzó diciendo al aire.

"Como ahora no tiene ganas de hablar y no habla mucho, supongo que cuando esté más tranquilo y pueda procesarlo, lo aclarará", agregó, confiada en que el hijo de Carmen Barbieri la despegue de este conflicto.