Filoso comentario de Mica Viciconte sobre sus cruces con Nicole Neumann: "Estoy enfocada en vivir sin energías negativas"

Mientras disfruta de su tiempo libre entre las grabaciones de MasterChef Celebrity, Mica Viciconte visitó Miramar junto a Fabián Cubero y allí fueron abordados por un notero de Implacables que le preguntó a la mediática cómo transita su embarazo.

“Yo creo que recién ahora estoy como cayendo porque empecé a sentir a Luca. Cuando empezás a sentir las pataditas es súper emocionante. Yo estoy como viviendo un sueño porque es todo nuevo”, explicó Mica, que agregó por qué bajó su perfil respecto a sus cruces con Nicole Neumann.

“Hoy, más que nunca, estoy enfocada en lo mío, en lo que estoy viviendo, y me parece que es un momento que quiero vivir tranquila, feliz, relajada y sin energías negativas de ninguna persona, ni del medio, ni comentarios, viste que a veces es medio duro. Lo vivimos en paz”, señaló.

MICA VICICONTE SE MOSTRÓ FELIZ DE HACER ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE SU EMBARAZO

En la nota que brindó al ciclo que conduce Susana Roccasalvo, Mica Viciconte se mostró “inmunizada” a las críticas que recibe en las redes sociales por hacer deportes durante su embarazo.

“Si hago deportes, es porque hago deportes. Si estoy tirada como un chancho es por eso. Y es súper sano hacer deportes medido. Si es una persona que nunca hizo nada, seguramente no. Está bueno hacer actividad física siempre con los cuidados necesarios”, señaló, antes de hablar de sus largas ausencias en MasterChef.

“¡Yo no me fui! ¡Parece que me echaron de MasterChef! Sigo cocinando y mejorando, esto es un día a día y hoy sigo en competencia. Veremos más adelante si quedo eliminada o no, pero lo voy a intentar, como siempre”, concluyó.