Filoso comentario de Flor de la Ve contra Juana Viale: "No me sentaría en su mesa, a ella no le interesa prepararse porque tiene apellido"

En pleno debate sobre cómo fue el regreso de Mirtha Legrand a la televisión por un solo programa hasta que Juana Viale termine de hacer la cuarentena obligatoria tras su viaje a París, en A la tarde analizaron el rol de conductora de la nieta de la diva y Florencia de la Ve no tuvo filtro a la hora de dar su opinión.

Indagada por si estaría entre los invitados de Juana, la panelista fue contundente con su respuesta: “No, no me sentaría en su mesa, yo prefiero a la abuela. Si me das a elegir, prefiero a Mirtha”.

“Para mí, Juana es heredera de un apellido que es Legrand. O sea, le debe a la abuela todo. Le están dando una oportunidad. El programa está muy editado y todo el mundo lo sabe y eso la ayuda muchísimo”, agregó, sin vueltas.

Y cerró, disparando fuerte contra la conductora: “A Juana la acompañan, la ayudan y tiene un equipo de producción. Sí creo que necesita informarse muchísimo más. Igual hace un esfuerzo y se nota pero, para tener un programa semanal, debería tener mejores editoriales. Es mi humilde opinión”.

¡Tremendo!