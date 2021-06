Filoso comentario de Ángel de Brito sobre el lujoso departamento de Luciana Salazar: "Qué bien maneja su economía ¿o paga Redrado?"

Ángel de Brito hizo un comentario picante sobre la economía de Luciana Salazar luego de que se conocieran imágenes del supuesto departamento al que se mudó. En diálogo con Ana Rosenfeld en Los Ángeles de la Mañana, el periodista le consultó acerca de las noticias sobre la mudanza de su amiga y fue filoso.

“¿Luciana Salazar está enojada con esta publicación de los departamentos lujosos?, ¿es ese el departamento o es otro?”, indagó el conductor a la abogada, quien le respondió y explicó que todos los departamentos del edificio Chateau son similiares.

“Yo conozco el departamento, no sé si el que ustedes muestran es o no es pero fui y es un departamento normal dentro de la torre. No es un departamento diferente a todos los que hay en Chateau”, dijo Rosenfeld y De Brito remató haciendo referencia a Martín Redrado, el famoso ex de Luli: “Qué bien que maneja su economía Luciana, ¿o paga Redrado todo esto?”.

Más sobre este tema Luciana Salazar habló sobre su comentada mudanza a un lujoso departamento: "Sí, ese es el edificio"

Al momento de contestar esa pregunta, la letrada expresó que no sabe quién lo paga. “No sé, yo no pago”, sentenció Ana Rosenfeld al respecto tras un incómodo silencio. La polémica de los departamentos estalló cuando se conoció la información de la mudanza de la mamá de Matilda a un dúplex en una de las torres más exclusivas de Buenos Aires, los cuales tienen un costo de 9000 dólares mensuales de alquiler y 160 mil pesos de expensas.