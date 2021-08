Filoso análisis de Yanina Latorre al ver la nota de Pampita sobre Benjamín Vicuña y China Suárez: "Esto demuestra que le importa"

Yanina Latorre analizó filosa los dichos de Pampita, quien fue consultada por la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista dio su teoría tras ver la nota que le hicieron a la jurado de La Academia por la reciente ruptura de su ex y la actriz.

“Ya saben que no hablo de eso, no tengo nada que decir ni opinar”, expresó la conductora de Pampita Online en el móvil con el programa de eltrece y Yanina disparó: “Si no le importara diría ‘lo lamento, le mando un beso, ella es un amor, estuvo en el nacimiento de Anita, él es el papá de los chicos’, pero que diga ‘no tengo nada que decir’ es que le importa un montón, porque hay un momento que soltás”.

Luego, Yanina amplió su teoría y explicó por qué cree que a Carolina Ardohain le importa la separación de su exmarido. “Esto es peor porque ella es parte. ¿No se estaban llevando genial? Hace mucho venía con esa actitud, después no se veían, pero últimamente mostraron fotos juntos, fueron a actos escolares, la China le dio un guiño en Instagram. Que diga ‘lo lamento por ellos’. No opina porque le importa”, finalizó.