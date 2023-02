Filosísima pregunta de Carmen Barbieri a Estefi Berardi: "¿Cómo es Fede Bal desnudo?"

El nombre de Estefi Berardi apareció en el gran escándalo de infidelidades que se desató entre Fede Bal y quien era su novia, Sofía Aldrey. La panelista se enfrentó con dureza a Yanina Latorre ante las versiones y ahora Carmen Barbieri se despachó en su ciclo con la joven enfrente.

“¿Qué hablaste con Fede para que se preste a la confusión?”, dijo primero Pampito, sobre el supuesto contenido de alto voltaje de sus mensajes. Sorprendida, la influencer reaccionó.

“¡Remorboso el pibe!”, lanzó, entre risas mientras la conductora fue por más. “¿Y cómo es desnudo? No lo veo desde que es bebé”, bromeó, súper ácida.

LA RESPUESTA DE ESTEFI BERARDI CUANDO CARMEN BARBIERI LE PREGUNTÓ SI VIO DESNUDO A FEDE BAL

“¡Qué se yo!”, lanzó, entre tentada de risa y molesta. “Él dice que engordó un poco. Le pasaron muchas cosas”, aseveró, mientras aseguraba que con el actor son amigos y que varias veces fueron relacionados.

“No hay nada. Si tienen algo esos chats es que no son míos”, reiteró Estefi, que estaba intercambiando mensajes en ese mismo momento con Federico. “Si no tienen nada, ¿por qué ponés abogados?”, preguntó la conductora, filosa.

“No me voy a hacer cargo de un chat que no hice y que no soy”, cerró la panelista.

