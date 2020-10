Filosa teoría de Karina Iavícoli sobre el escándalo de Ximena Capristo y Gustavo Conti: "Me pregunto si es verdad"

Este lunes, los furiosos mensajes que Ximena Capristo publicó -y luego borró- en Instagram sobre una supuesta infidelidad de Gustavo Conti despertaron todo tipo de análisis en los ciclos de espectáculos. En Los Ángeles de la mañana, Karina Iavícoli recibió un mensaje que la llevó a suponer que todo el escándalo es una acción armada alrededor de un supuesto espectáculo virtual que ambos estaban preparando.

"No entendí por qué hablaban del poliamor y ahora pasó esto”, dijo Cinthia Fernández en referencia a los dichos de la actriz en varios ciclos de TV, y abrió el debate entre las angelitas. “Pregunto si es verdad o capaz que están aburridos…”, deslizó Iavícoli, que se mostró desconfiada de la polémica.

"Yo creo que ellos no harían prensa con este tema y Ximena no se parece en nada a Sabrina Rojas”, aseguró Ángel de Brito. "Alguien me contó, antes de que yo desconfiara, que parece que ellos están por hacer un streaming. Esta persona me pregunta ‘¿no será que…?’. Ojalá que sea una trampa porque es gente que nos cae bien y la queremos", dijo Iavícoli sembrando la duda entre sus compañeras.