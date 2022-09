Filosa teoría de Karina Iavícoli sobre el enojo de Laurita Fernández por la versión de reconciliación con Nicolás Cabré

Karina Iavícoli expuso su filosa teoría sobre el fuerte enojo de Laurita Fernández por la versión de reconciliación con Nicolás Cabré, actor con quien terminó su relación de pareja en diciembre de 2021.

"Capaz ella está en otra historia y le estamos escupiendo el asado, por eso es tan categórica en decir que no", lanzó la panelista de Socios del Espectáculo, picante y sugerente.

Más sobre este tema Laurita Fernández respondió contundente si las fotos de Nico Cabré son en su casa en medio de los rumores de reconciliación

Sin embargo, acto seguido aclaró que no tiene información extra sobre el presente sentimental de la conductora y bailarina: "Pero yo no sé nada".

"Capaz ella está en otra historia y le estamos escupiendo el asado, por eso es tan categórica en decir que no". G-plus

Concordando con su colega, Mariana Brey también se mostró sorprendida con la contundente reacción de Laurita, y apuntó: "Claro, quizás ella está el algo y esto la complica".

Más sobre este tema Polémica definición de Nazarena Vélez de Laurita Fernández, en defensa de Barbie: "Su actitud fue de zorrita"

EL ENOJO DE LAURITA FERNÁNDEZ

Luego de que la influencer Juariu deslizara que Nicolás Cabré y Laurita Fernández habrían vuelto a apostar al amor, tras analizar una foto que el actor subió a su Instagram, que le dio el indicio de que era la casa de la bailarina, Adrián Pallares habló con Laurita y reveló su indignación.

"Laurita estaba furiosa", sostuvo el conductor de Socios del Espectáculo. Y agregó: "Ella me mandó una foto, en la que me muestra que son dos lugares distintos. Muestra que un lugar en el que ella está haciendo gimnasia, que no se parece en nada al de Cabré".